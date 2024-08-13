За три дня празднования на 1000-летний юбилей Суздаля город посетили около 36 000 человек. Эти данные приводят в Правительстве области. 9 – 11 августа в Суздале прошла череда юбилейных

За три дня празднования на 1000-летний юбилей Суздаля город посетили около 36 000 человек. Эти данные приводят в Правительстве области. 9 – 11 августа в Суздале прошла череда юбилейных мероприятий, посвящённых 1000-летию города, которое отмечается в течение всего 2024 года. Все они вошли в уникальную культурно-развлекательную программу, рассказывающую о тысячелетнем пути города во Владимирской области