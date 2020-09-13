Как сообщает региональный избирком, по состоянию на 18.00 участие в выборах приняли 124701 избирателей.

Как сообщает региональный избирком, по состоянию на 18.00 участие в выборах в органы местного самоуправления 13 сентября приняли124701избирателей или18,13%. На 15.00 приняли98727избирателей или14,35%. На 12 часов утра в выборахв органы местного самоуправления проголосовало 63070 избирателей или 9,17%. В 10 часов утра показатель был ниже.Проголосовало 38847 избирателей или 5,65%.Об этомсообщаетсяна сайте региональной избирательной комиссии.В 8.00 во Владимирской области открылись все избирательные участки, началось голосование на выборы депутатов представительных органов муниципальных образований, назначенных на единый день голосования 13 сентября 2020 года. В списки избирателей включено 686437 человек.