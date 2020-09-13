Как сообщает региональный избирком, по состоянию на 18.00 участие в выборах приняли 124701 избирателей.
Как сообщает региональный избирком, по состоянию на 18.00 участие в выборах в органы местного самоуправления 13 сентября приняли
124701
избирателей или
18,13%
. На 15.00 приняли
98727
избирателей или
14,35%
. На 12 часов утра в выборах
в органы местного самоуправления п
роголосовало 63070 избирателей или 9,17%. В 10 часов утра показатель был ниже.
Проголосовало 38847 избирателей или 5,65%.
Об этом
сообщается
на сайте региональной избирательной комиссии.
В 8.00 во Владимирской области открылись все избирательные участки, началось голосование на выборы депутатов представительных органов муниципальных образований, назначенных на единый день голосования 13 сентября 2020 года. В списки избирателей включено 686437 человек.