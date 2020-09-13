Сегодня в 20.00 завершилось голосование на выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Владимирской области.

Сегодня в 20.00 завершилось голосование на выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Владимирской области. Участковые избирательные комиссии приступили к подсчету голосов избирателей. Напомним, в единый день голосования в регионе проходит 71 избирательная кампания по выборам в органы местного самоуправления. Данные о предварительных итогах голосования будут размещаться в разделе