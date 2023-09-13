Во Владимирской области житель районной деревни пойдёт под суд за попытку разобрать «ненужный»...

Во Владимирской области житель районной деревни пойдёт под суд за попытку разобрать «ненужный» автомобиль на запчасти.51-летнему жителю одной из районных деревень завершить начатое не удалось. Он был задержан полицией, как сообщает пресс-служба УМВД Росссии по Владимирской области.Всё началось с того, что 1 сентября мужчина совершил кражу принадлежащего местному жителю легкового автомобиля, который, как показалось обвиняемому, долгое время находился без присмотра.Мужчина попросил ничего не подозревавшего приятелю просто «посидеть за рулем» незапертого «Фольксвагена» и, прицепив машину к личной «Газели», отогнал к себе во двор.Иномарку злоумышленник планировал разобрать на запасные части и отремонтировать свой автомобиль (к счастливой «случайности» - такой же марки и модели).«Заявление от собственника автомашины, обнаружившего пропажу, поступило в полицию только 10 сентября. Мужчина действительно все это время отсутствовал по месту жительства в связи с работой...» - поясняют в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.Уточняется, что подозреваемый был задержан, а автомобиль передан в целости законному владельцу.В настоящее время следственным отделом ОМВД России по Судогодскому району в отношении гражданина возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам «Кражи».Фото: pxfuel.com