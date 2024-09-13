Владимирская область участвует в программе получения грантов «Агротуризм» с 2021 года.

В результате отбора, проведенного Минсельхозом России для предоставления гранта «Агротуризм», победителями стали два агрохозяйства из Владимирской области. Как рассказали в пресс-службе регионального правительства, это сельскохозяйственный потребительский кооператив «Андреевское» с проектом под названием «Усадьба Четыре стихии » и Хозяйство фермерского хозяйства Татьяны Кругловой с проектом «Экопарк Новая деревня ». Оба предпренимателя находятся в Кольчугинском районе. Каждый получит около 10 миллионов рублей государственной поддержки в 2025 году.«Андреевское» - это объединение нескольких фермеров, занимающихся рыбоводством с 2020 года. Грант им поможет построить большой гостевой дом с четырьмя спальнями и четырьмя глэмпингами, чтобы принимать свыше 1000 туристов ежегодно.Фермер Татьяна Круглова разводит крупный рогатый скота молочного направления с 2021 года. Госсподдержку она потратит на создание уникального «Парка математических фигур» с гостиничным комплексом. Разработка также должна увеличить туристический поток до 1000 человек в год.Владимирская область участвует в программе получения грантов «Агротуризм» с 2021 года. Гранты могут быть использованы для развития объектов размещения туристов, обустройства, подключения к инженерным сетям, закупки туристического оборудования, благоустройства территории и подобных задач. Напомним, ранее мы писали, что