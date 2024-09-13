Штраф составил 150 тысяч рублей.

Подрядчик в Александровском районе Владимирской области оштрафован на 150 тыс. рублей за срыв сроков строительства канализационного коллектора в Карабаново. Пресс-служба прокуратуры Владимирской области поделилась этой информацией в пятницу, 13 сентября.ООО «Мастер» должно было завершить работы на улице Чулкова, однако просрочка составила около 4 месяцев. Руководителя компании оштрафовали после возбуждения дела об административном правонарушении.Напомним, ранее мы писали, что