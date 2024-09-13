«Четыре полосы – однозначно, как и Рпенский проезд. То есть Рпенский проезд через улицу Юбилейную фактически вольется четырехполосным движением в Суздальский проспект», – объясняет

«Четыре полосы – однозначно, как и Рпенский проезд. То есть Рпенский проезд через улицу Юбилейную фактически вольется четырехполосным движением в Суздальский проспект», – объясняет начальник городского управления архитектуры и строительства. Улицу Юбилейную планируют расширять. Администрация Владимира выставила на общественные обсуждения документацию по планировке территории. Двухполосный участок в Добром идет сразу после широкого Рпенского проезда, то