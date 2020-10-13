Единственный во Владимирской области муниципальный приют для животных в Гусь-Хрустальном остался без денег!

Единственный во Владимирской области муниципальный приют для животных в Гусь-Хрустальном остался без денег! Его финансирование прекратилось, все сотрудники уволены. Что делать с животными, не понятно. А это более 4 сотен собак и кошек! В ситуации разбиралась Ольга Слободнюк.У гусевского приюта для животных нет денег ни на корма, ни на содержание помещений и вывоз мусора, ни на что. Восемь сотрудников, включая заведующую приютом, с августа не получают зарплату, но всё равно работают, потому что просто не могут бросить своих четвероногих подопечных. Это 350 собак и 80 кошек. Дело в том, что собственник приюта МУП БИО обанкротилось и все его счета сейчас арестованы. Однако, и до этой катастрофы, в предыдущие годы, муниципальный приют постоянно недофинансировался, рассказывает его заведующая Светлана Климова.- Дело в том, что деньги, которые выделяют на приют, в основном уходят на зарплату, на коммуналку. И то, что остаётся, в разные месяцы это разная сумма. Максимум было 66 тысяч, в январе 14, в апреле и сентябре по нолям... Их мне предлагают тратить на что хочу: хоть на корма, хоть на медикаменты. Муниципальные приюты должны быть. У частных сегодня есть какие-то деньги, а завтра их может и не быть.Повторю, это единственный в нашем регионе муниципальный приют. Но появился он в Гусь-Хрустальном не от богатой жизни, местный бюджет, наоборот, высокодотационный. Приют был открыт в 2009 году после многочисленных жалоб гусевчан в прокуратуру на стаи бродячих собак. Только вот никто из чиновников не рассчитывал на 300 собак! Областная и местная власти покрывают расходы на отлов и содержание примерно 40 животных в месяц, а остальных приютских собак и кошек будто не существует в природе. Комментирует руководитель пресс-службы администрации Гусь-Хрустального Константин Фролкин.- Мы исходим из той суммы, которую нам выделяет администрация области. Неоднократно мы обращались в администрацию, чтобы увеличили это финансирование, чтобы провели совещание с нами - писали губернатору, в ЗС. Приют здесь нужен, и он как был, так и будет. В приюте 400 собак, но по улицам ещё бегает много.Поясню. Муниципальная власть в Гусь-Хрустальном как может финансирует свой муниципальный приют, в этом году запланировано израсходовать около 4 млн рублей. Областная власть перечисляет около 900 тысяч рублей, но исключительно на отлов животных, их стерилизацию и кратковременное пребывание в пункте передержки. По логике госчиновников, животным нечего делать в приюте, все они должны возвращаться на улицу. Поэтому ни о каком увеличении финансирования речь не идёт, говорит замдиректора департамента ветеринарии Александр Григорьев.- Департамент ветеринарии является уполномоченным органом по организации этих мероприятий, но не по содержанию приюта. Это муниципальный приют и за него отвечает муниципалитет. Законодательство не предусматривает для нас обязанность содержать приют. Это компетенция муниципального образования.А в начале 2020 года тот же департамент ветеринарии принял решение об открытии 3-х приютов для животных: в Коврове, Камешковском и Собинском районах, на их строительство запланировано потратить 21 млн. рублей. Как видите, Гусь-Хрустальный в этот список не попал, поэтому должен самостоятельно решать проблему бездомных животных. Раньше эта проблема решалась за счёт усыпления собак и кошек, напоминает депутат гусевского горсовета Алексей Курносов. Сам он много лет помогает приюту и материально, и пишет обращения во все возможные инстанции.- Этот приют не имеет юридического статуса, он создавался как пункт передержки, если никто не взял, то животные усыплялись. Сейчас ФЗ №498 Об ответственном обращении с животными эту процедуру запрещает и передаёт все полномочия по созданию приютов областным властям.- Но если этот приют муниципальный, то и в других районах придётся такие открывать, бюджеты не выдержат.- А что делать? Кроме приютских животных на улице ещё тысячи, а если мы к ним выпустим ещё 350?!Зато как удобно, когда приют частный и ему не обязана помогать никакая администрация. Кстати, гусевские чиновники предлагали заведующей приютом Светлане Климовой основать общественную организацию и в новом качестве заниматься животными. Она не согласилась. Вот и правительство РФ видит решение проблемы как раз в создании государственных приютов на бюджетные деньги: муниципальных, районных или межрайонных. Есть у нас в регионе один такой приют, да только власти он, похоже, не особо нужен.Ольга Слободнюк«Радио России-Владимир»