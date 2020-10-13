При свершении покупок в сетевых торговых точках важно обращать особое внимание не просто на ценовой сегмент предлагаемой продукции, ассортиментный спектр и качественные особенности товара, но также на способ и время доставки.

Об этих простых правилах известно каждому шопоголику, предпочитающему делать покупки в интернете. В особенности данные правила относятся к товарам, покупаемым в зарубежных интернет-магазинах.

Любители китайский торговой платформы АлиЭкспресс уже привыкли, что их бандероли с купленными у китайских продавцов товарами могут неделями и даже месяцами находится в пути. Именно поэтому, желая здесь совершать покупки, они заранее запасаются ангельским терпением. Похожая ситуация относится также к почтовым отправлениям из Америки. Вот почему крайне выгодно пользоваться специальными сервисами, позволяющими Отследить AliExpress Standart Shipping посылки. Одним из таких сервисов является портал ГдеПосылка.

Трекинг код для отслеживания посылки

Для того, чтобы отследить посылку, требуется иметь специальный идентификатор или трекинг-код. Трекинг код представляет собой специальный номер почтового отправления или отслеживания. Присваивается такой идентификатор каждой посылке свой. Другими словами, трекинг-код – это почтовый идентификационный номер, который позволяет отслеживать определенную посылку в пути ее следования. Благодаря этому номеру имеется возможность осуществить отслеживание отправлений, в частности, посмотреть, в каком месте в определенный момент находится бандероль, а также можно узнать приблизительную дату ее прибытия.

Узнать персональный идентификатор на всемирно известных ресурсах, вроде АлиЭкспресс, Джум, ТаоБао, предельно просто. Для этого требуется:



посетить портал торговой платформы, на которой делался заказ товара, под личным логином и персональным паролем;

выполнить открытие вкладки «Мои Заказы»;

найти товар, который находится в пути;

кликнуть иконку «Посмотреть данные».



После этих действий, нужно скопировать появившийся трекинг-код и вставить его в соответствующую строчку на главной страничке «Где Посылка». Далее на экране появятся данные о передвижении бандероли.