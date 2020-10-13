Центральный банк России совместно с правоохранительными органами разработал памятку о том, каким образом можно определить телефонный звонок от мошенников. Специалисты отмечают, что у ..

Центральный банк России совместно с правоохранительными органами разработал памятку о том, каким образом можно определить телефонный звонок от мошенников. Специалисты отмечают, что у таких звонков есть несколько отличительных признаков.Эксперты подчеркнули, что аферисты часто представляются сотрудниками банков. В связи с этим россиянам напомнили, что банковские работники никогда не попросят сообщить PIN-код, CVC-код или номер банковской карты, а также SMS-коды подтверждения. Также злоумышленники часто предлагают заработать на прохождении опроса, запугивают абонентов и торопят их с ответом. При поступлении таких звонков специалисты рекомендуют бросить трубку, передает интернет-издание "".