Семьи с низкими доходами продолжат получать выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет.

Порядка 9 миллиардов рублей будет выделено из федерального бюджета, чтобы продлить выплаты детям от 3 до 7 семи лет.получать выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет. Распоряжение о продлении подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.Владимирские семьи с низкими доходами тоже получают эти пособия и будут получать в дальнейшем. Для этого Владимирской области направят 343 миллиона рублей. Напомним, что ежемесячное пособие полагается на каждого ребенка от 3 до 7 лет в тех семьях, где доход на человека составляет меньше прожиточного минимума. Во Владимирской области эта сумма на данный момент равна 10 768 рублей.