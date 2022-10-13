Начните день с нами:
- Принуждение к расселению.
Находиться здесь опасно для жизни. Почему...
Начните день с нами:
- Принуждение к расселению.
Находиться здесь опасно для жизни. Почему Ковровская администрация не торопится расселять жителей аварийного дома?
- Брак как оберег.
Когда призыв на службу - особое обстоятельство. История любви и брака влюблённой пары из Ковровского района.
- Всем селом.
И эпоха возрождения в Гнездилово. Жители Суздальского района объединили усилия в восстановлении ансамбля двух старинных церквей.