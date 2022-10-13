Владимирцы стали чаще разговаривать по телефону. Продолжительность разговоров после 21 сентября в регионе выросла на 10%, а количество разговоров на человека увеличилось на 3%. В среднем, ..

Владимирцы стали чаще разговаривать по телефону. Продолжительность разговоров после 21 сентября в регионе выросла на 10%, а количество разговоров на человека увеличилось на 3%.В среднем, владимирцы совершают в сети МТС 10 звонков в день, а их суммарная продолжительность составляет 22 минуты в сутки.Мужчины стали проводить за телефонными разговорами больше времени. Традиционно более «говорящими» абонентами считаются женщины, в начале сентября на них приходилось 60% от всего голосового трафика, сейчас — 51%.«Связь сейчас очень востребована и наши специалисты поддерживают сеть в рабочем состоянии. Для того, чтобы сохранять емкость, скорости, качество передачи данных, мы регулярно тестируем каналы и при превышении нагрузки устанавливаем дополнительное телеком-оборудование. За последний год мы неоднократно проводили модернизацию во Владимире, Коврове, Муроме, Гусь-Хрустальном, других городах и селах, «прокачивали» крупные трассы федерального и регионального значения, в том числе М7. И работа ведется по потребности территорий», - рассказал директор филиала МТС в г. Владимир Алексей Савушкин.Больше всего выросла продолжительность разговоров в Пензе: жители региона стали говорить с близкими по телефону на 33% дольше. Также длительность звонков заметно увеличилась в Астрахани (+24%), Смоленске (+17%), Москве (+15%), Воронеже (+15%), Владивостоке (+13%), Новосибирске (+13%), Санкт-Петербурге (+12%) и Казани (+12%).Список самых «разговорчивых» регионов возглавляет Забайкальский край – его жители тратят на разговоры, в среднем, 24 минуты в день. Во главе рейтинга регионов, которые любят поговорить, также оказались Псковская область, Краснодарский край. Также продолжительность разговоров выше в промышленных регионах, где распространена работа по вахтовому методу: Магаданской области, Республике Коми, Ненецком АО, Ханты-Мансийском АО и республике Хакасия.