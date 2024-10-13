Один из земельных сельскохозяйственных участков оказался очагом борщевика Сосновского. Растения обнаружились по всему периметру, многие были с сформировавшимися семенными коробочками.

Один из земельных сельскохозяйственных участков оказался очагом борщевика Сосновского. Растения обнаружились по всему периметру, многие были с сформировавшимися семенными коробочками. Землепользователь был обязан убрать борщевик, но не сделал этого, рассказали в пресс-службе прокуратуры. Было возбуждено дело об административном правонарушении. Землепользователь получил представление. За устранением нарушений следит прокуратура. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен! Фото: прокуратура