Один из земельных сельскохозяйственных участков оказался очагом борщевика Сосновского. Растения обнаружились по всему периметру, многие были с сформировавшимися семенными коробочками.
<a href="https://33live.ru/novosti/13-10-2024-v-goroxoveckom-rajone-nakazhut-zemlepolzovatelya-chej-uchastok-zaros-borshhevikom.html" target="_blank">В Гороховецком районе накажут землепользователя, чей участок зарос борщевиком</a> - Один из земельных сельскохозяйственных участков оказался очагом борщевика Сосновского. Растения обнаружились по всему периметру, многие были с сформировавшимися семенными коробочками.
[url=https://33live.ru/novosti/13-10-2024-v-goroxoveckom-rajone-nakazhut-zemlepolzovatelya-chej-uchastok-zaros-borshhevikom.html]В Гороховецком районе накажут землепользователя, чей участок зарос борщевиком[/url] - Один из земельных сельскохозяйственных участков оказался очагом борщевика Сосновского. Растения обнаружились по всему периметру, многие были с сформировавшимися семенными коробочками.