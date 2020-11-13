Мероприятие посвящено грядущему дню рождения Владимира Даля.

Библиотекарь из Камешково Татьяна Викторовна Ковалёва приняла участие в виртуальной игре «Владимир Даль – человек-словарь». Мероприятие организовала Красносулинская межпоселенческая центральная библиотека Ростовской области.Татьяна Викторовна проявила свою эрудицию, а в награду получила сертификат.Наопмним, что 22 ноября день рождения автора «Толкового словаря живого великорусского языка» Владимира Ивановича Даля. В эту дату в в России отмечается День словаря.