Кафе и рестораны области теперь должны работать по системе QR-кодов. Перед тем как попасть в заведение сотрудники и посетители проходят электронную регистрацию. Такая мера введена по Указу

Кафе и рестораны области теперь должны работать по системе QR-кодов. Перед тем как попасть в заведение сотрудники и посетители проходят электронную регистрацию. Такая мера введена по Указу губернатора области. В администрации региона надеются, что это поможет снизить распространение коронавируса. Руководители предприятий общепита обязаны зарегистрировать свои заведения на специальном сайте обладминистрации. После регистрации им присваивают специальный