Из-за коронавирусной угрозы.

Из-за коронавирусной угрозы.До 1 декабря 2020 года юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим организацию развлекательных мероприятий (банкетов, дискотек, конкурсов, танцевальных программ, выступлений артистов), оказывающим услуги общественного питания, запрещено их проведение (оказание).Соответствующие измененияв указ губернатора от 17.03.2020 № 38 «О введении режима повышенной готовности».Напомним, что в регионе. Владельцам общепита придется зарегистрироваться и получить код. А сотрудникам и гостям - отмечаться в системе. То есть вводить по коду номер своего телефона. И таким образом, получить оповещение о регистрации на территории данного заведения. Таким образом будут отслеживать контактировавших с возможными больными ковидом.