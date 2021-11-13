34-летняя женщина погибла 8 ноября вечером при переходе дороги во Владимире. Об этом сообщает...

34-летняя женщина погибла 8 ноября вечером при переходе дороги во Владимире. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области. Известно, что ранее женщина вместе с двумя детьми - 8-летней дочкой и 3-летним сыном, - сбежали от сожителя. Их согласился подвезти дальнобойщик, который ехал в Подмосковье.Как пишут коллеги, в Орехово-Зуево женщина вышла из машины, чтобы купить продукты, но назад уже не вернулась. Водитель передал детей в полицию. По данным прокуроров, дети помещены во временную семью. Идет поиск родственников, которым можно будет передать детей.ФОТО: https://www.pexels.com