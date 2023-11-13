Во Владимирской области многоквартирный дом разваливается у всех на глазах. Выстоят ли стены до...

Во Владимирской области многоквартирный дом разваливается у всех на глазах.Выстоят ли стены до расселения? Жильцы дома номер 22 по улице Набережной в Коврове уже много лет живут в страхе за свои жизни - многоквартирный дом буквально разваливается на глазах, однако, аварийным здание признано лишь недавно. Когда случится долгожданное расселение? Полина Лаптева продолжит.Этому дому уже более 130 лет. Деревянные перекрытия давно сгнили. Стены рушатся. В подъезд страшно зайти. Но здесь живут люди.- Дом признан аварийным лишь пару лет назад. Но уже давно жители вынуждены наблюдать, как постепенно разваливаются стены, а потолок медленно осыпается им на голову.Любовь Колмогорова приобрела квартиру в этом доме четыре года назад. Изнутри, рассказывает, все зарастает плесенью. Бороться с ней у жильцов уже нет сил. В нежилой квартире на первом этаже нарушена система водоснабжения, ее периодически затапливает, испарения поднимаются наверх . Как итог - "цветущие" стены и полы. Люди опасаются за свое здоровье и не понимают, почему так долго никому не было дела до ветхого дома.- Вот эти вот пятна - это все плесень, которая проступает уже снизу.Любовь Колмогорова, жительница г.Коврова:- Из восьми квартир жилых - три. В пустующих "устроились" тараканы, крысы и кошки. Пролезают через открытые окна и многочисленные дыры в стенах.Любовь Колмогорова, жительница г.Коврова:- Ни сегодня, завтра - он рассыплется. Никакой гарантии, то что где - то замыкание будет. Можем просто взлететь на воздух.Экспертная проверка, проведенная по поручению местной прокуратуры, показала - общая степень износа дома 75 процентов. Здание подлежит сносу.Евгения Рохманько, помощник Ковровского городского прокурора:- Выявлены повреждения наружных стен в виде гниения и расслоения структуры древесины, а также локальные разрушения целостности кирпичной кладки. В интересах жителей направлено исковое заявление - обязанность администрацией города Коврова отселить граждан из аварийного дома. Исковые требования Ковровским судом удовлетворены в полном объеме.Вопрос с переселением теперь на контроле администрации Коврова. Однако дать комментарии она отказалась, сославшись на то, что постановление суда еще не вступило в законную силу. Произойдет это через месяц. У собственников есть право на возмещение. Либо же им предоставят жилое помещение с зачетом стоимости изымаемого жилья. На расселение у администрации есть полгода.Полина Лаптева, Андрей Беляков, Вести Владимир