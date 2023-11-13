Во Владимирской области многоквартирный дом разваливается у всех на глазах.
Выстоят ли стены до...
Во Владимирской области многоквартирный дом разваливается у всех на глазах.
Выстоят ли стены до расселения? Жильцы дома номер 22 по улице Набережной в Коврове уже много лет живут в страхе за свои жизни - многоквартирный дом буквально разваливается на глазах, однако, аварийным здание признано лишь недавно. Когда случится долгожданное расселение? Полина Лаптева продолжит.
Этому дому уже более 130 лет. Деревянные перекрытия давно сгнили. Стены рушатся. В подъезд страшно зайти. Но здесь живут люди.
- Дом признан аварийным лишь пару лет назад. Но уже давно жители вынуждены наблюдать, как постепенно разваливаются стены, а потолок медленно осыпается им на голову.
Любовь Колмогорова приобрела квартиру в этом доме четыре года назад. Изнутри, рассказывает, все зарастает плесенью. Бороться с ней у жильцов уже нет сил. В нежилой квартире на первом этаже нарушена система водоснабжения, ее периодически затапливает, испарения поднимаются наверх . Как итог - "цветущие" стены и полы. Люди опасаются за свое здоровье и не понимают, почему так долго никому не было дела до ветхого дома.
- Вот эти вот пятна - это все плесень, которая проступает уже снизу.
Любовь Колмогорова, жительница г.Коврова:
- Из восьми квартир жилых - три. В пустующих "устроились" тараканы, крысы и кошки. Пролезают через открытые окна и многочисленные дыры в стенах.
Любовь Колмогорова, жительница г.Коврова:
- Ни сегодня, завтра - он рассыплется. Никакой гарантии, то что где - то замыкание будет. Можем просто взлететь на воздух.
Экспертная проверка, проведенная по поручению местной прокуратуры, показала - общая степень износа дома 75 процентов. Здание подлежит сносу.
Евгения Рохманько, помощник Ковровского городского прокурора:
- Выявлены повреждения наружных стен в виде гниения и расслоения структуры древесины, а также локальные разрушения целостности кирпичной кладки. В интересах жителей направлено исковое заявление - обязанность администрацией города Коврова отселить граждан из аварийного дома. Исковые требования Ковровским судом удовлетворены в полном объеме.
Вопрос с переселением теперь на контроле администрации Коврова. Однако дать комментарии она отказалась, сославшись на то, что постановление суда еще не вступило в законную силу. Произойдет это через месяц. У собственников есть право на возмещение. Либо же им предоставят жилое помещение с зачетом стоимости изымаемого жилья. На расселение у администрации есть полгода.
Полина Лаптева, Андрей Беляков, Вести Владимир