Сегодня школы Владимирской области получат 37 новых автобусов. Об этом сообщают в администрации...

Сегодня школы Владимирской области получат 37 новых автобусов. Об этом сообщают в администрации региона.Автобусы отечественного производства передадут в школы всех районов области. Церемония состоится сегодня перед зданием Белого дома. Губернатор Александр Авдеев вручит ключи от транспорта директорам школ. Отметим, школьные автобусы закупили на средства федерального бюджета по распоряжению Правительства России.