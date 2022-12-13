В Коврове почти на миллион рублей оштрафован подрядчик, не выполнивший ремонт дороги в срок В...

В Коврове почти на миллион рублей оштрафован подрядчик, не выполнивший ремонт дороги в срокВ Коврове после вмешательства прокуратуры завершены работы по ремонту дороги, недобросовестному подрядчику назначен штраф в размере почти 1 млн. рублей.В Коврове прокуратура провела проверку в сфере закупок и выполнения муниципальных контрактов.Выяснилось, что 20 июня 2022 года администрация Коврова заключила с ООО «РУС-СТРОЙ» контракт на проведение работ по ремонту дороги местного значения на ул. Свердлова (на участке от ул. Социалистическая до д. №80а по ул. Свердлова).До 15 августа ремонт должен был быть закончен. Однако в начале ноября работы еще не были завершены.Сумма неисполненных обязательств по муниципальному контракту составила 37,2 млн. рублей.По результатам проверки в отношении руководителя строительной организации возбуждено дело об административном правонарушении за бездействие, повлекшее неисполнение обязательств. Виновному лицу назначен штраф более 930 тыс. рублей.Кроме того, в адрес генерального директора ООО «РУС-СТРОЙ» внесено представление, по результатам рассмотрения которого подрядчиком приняты меры к выполнению работ по ремонту дорожного полотна.В настоящее время ремонтные работы завершены, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.Фото: Упрдор по Владимирской области