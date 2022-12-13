По итогам ноября заемщики в ЦФО оформили в ВТБ около 1,8 тысячи жилищных кредитов на 6,1 млрд рублей. Показатель на 15% превысил результат за предыдущий месяц. Серьезная часть сделок – более 40% - ..

По итогам ноября заемщики в ЦФО оформили в ВТБ около 1,8 тысячи жилищных кредитов на 6,1 млрд рублей. Показатель на 15% превысил результат за предыдущий месяц. Серьезная часть сделок – более 40% - прошли по программам господдержки.В ноябре фокус внимания заемщиков в ЦФО сместился в сторону льготных программ. По ним ВТБ провел около 650 сделок, что в 1,4 раза больше, чем месяцем ранее. Объем выдач жилищных кредитов с господдержкой в ЦФО по итогам ноября превысил 2,6- млрд рублей.В целом с начала года около 17,1 тысячи человек, проживающих в ЦФО, оформили в ВТБ ипотеку. Общий объем сделок по итогам января-ноября превысил 51,4 млрд рублей.«По нашей оценке, в декабре популярность льготных программ в ЦФО продолжит расти, что связано с возможным завершением «Ипотеки с господдержкой». Чтобы поддержать клиентов в стремлении закрыть сделки максимально оперативно, ранее мы провели масштабное обновление внутренних систем банка. Запущенное решение позволяет всем заемщикам оформлять ипотеку только по паспорту – доход и занятость ВТБ проверяет самостоятельно, а время на принятие решения по кредиту сократилось до трех минут», - отметил вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.В целом по стране за ноябрь ВТБ оформил более 17,5 тысячи жилищных кредитов на сумму около 81 млрд рублей, что на 9% превысило результат предыдущего месяца. Средний чек составил почти 4,6 млн рублей, незначительно увеличившись к уровню октября. Всего с начала года финансирование на покупку недвижимости получили в банке свыше 183,5 тысячи клиентов. Общий объем сделок по итогам января-ноября превысил 834 млрд рублей.