После назначения на должность министра в ноябре 2023 года коррупционные схемы продолжились.

Следственные органы СУ СК России по Владимирской области возбудили уголовное дело против министра здравоохранения региона, которого обвиняют в присвоении и превышении должностных полномочий. Чиновник, ранее занимавший пост главврача Александровской районной больницы, в период с 2021 года необоснованно начислял своим подчиненным повышенные выплаты, часть из которых по его указанию передавалась ему.После назначения на должность министра в ноябре 2023 года коррупционные схемы продолжились. 11 декабря 2024 года он был задержан с поличным сотрудниками УФСБ при получении очередной суммы. По предварительным данным, его незаконные действия принесли ему более 400 тысяч рублей. В рамках расследования проводятся обыски и допросы свидетелей. Обвиняемому уже предъявлено обвинение, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.Напомним, ранее мы писали, что