Поликлиника Городской больницы №2 на Тракторной улице обзавелась новым цифровым рентген-аппаратом. На покупку оборудование выделяли 11 миллионов рублей, рассказали в пресс-службе минздрава

Поликлиника Городской больницы №2 на Тракторной улице обзавелась новым цифровым рентген-аппаратом. На покупку оборудование выделяли 11 миллионов рублей, рассказали в пресс-службе минздрава области. Медики уже оценили отличное качество снимков. Кроме того, новым аппаратом гораздо удобнее пользоваться, чем старым, ведь пациента не нужно перемещать, а фото можно сделать в любом положении человека: стоя, лежа, на столе-каталке,