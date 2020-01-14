Это связано с назначением дополнительных поездов направлений Одинцово – Лобня – Подольск

РЖД приостанавливает продажу билетов на скоростные поезда «Ласточки», следующие через город Владимир по направлению Москва – Нижний Новгород. Это связано с назначением дополнительных поездов направлений Одинцово – Лобня – Подольск.Глава Горьковской железной дороги Олег Белозёров сообщил, что помимо направления Москва – Нижний Новгород, невозможно будет также купить билет на «Ласточку» от Москвы до Иваново, Белгорода и Орла.Владимирцам придётся довольствоваться старыми поездами, отправляющимися в неудобное время, либо пользоваться «Сапсаном» и «Стрижём», цены на билет которых значительно превышают стоимость проезда в «Ласточке».