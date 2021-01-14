Ставка налогообложения для них составляет 4% или 6%, в зависимости от того физическим или юридическим лицам оказываются услуги.

С 1 июля 2020 года в Костромской области введён налог для самозанятых. За полгода новый статус официально получили уже 3 тысячи предпринимателей.Как сообщает пресс-служба правительства региона, среди них 17% - перевозчики, 16% - специалисты IT-отрасли, 15% - строители, отделочники и предприниматели в сфере оказания бытовых услуг, 10% - костромичи, продающие продукцию собственного производства.Среди вышедших из тени есть репетиторы, рекламщики и владельцы недвижимости, сдающие её в аренду.Ставка налогообложения для них составляет 4% или 6%, в зависимости от того физическим или юридическим лицам оказываются услуги.Полноценный бухгалтерский новые бизнесмены могут вести в мобильном приложении «Мой налог».