В результате заведующие получили восемь представлений. Против пяти должностных лиц вынесены постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях.

В Собинском районе прокуратура проверила 26 детских садов и дошкольных групп на соблюдение прав детей на получение образования.В детских садах №10 «Улыбка» и №14 «Василёк» сотрудниками учреждений не соблюдались сроки прохождения медосмотра. Ещё в трех дошкольных организациях нарушались правила отбора суточных проб при приёмке продуктов питания. При этом в детском саду №14 «Золотая рыбка» сотрудники не предоставили справки об отсутствии судимости.Кроме того, в Асерховской средней школе выявлены нарушения при приёме детей в группы. Не предусматривалось преимущественное право у ребят, которые живут в одной семье или имеют общее место жительства.Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, обнаружены нарушения правил антитеррористической безопасности, а также в трёх садах не определены ответственные за хранение служебной информации.В результате заведующие получили восемь представлений. Против пяти должностных лиц вынесены постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях.