Меры социальной поддержки получит более 49 тысяч жителей.

Владимирской области выделили более 372 млн рублей на выплаты на детей. В течение двух дней деньги будут переведены на счета более 49 тысяч жителей региона. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.Средства пойдут на пособия для детей в возрасте от трёх до семи лет – 204,2 млн рублей; выплаты при рождении третьего ребёнка до достижения возраста трёх лет – 73,3 млн рублей; на первого ребёнка – 94,6 млн рублей.«В ближайшее время ожидается получение ассигнований на пособия, выплачиваемые по уходу за ребёнком до 1,5 лет, при рождении, компенсации на оплату ЖКУ инвалидам, гражданам, пострадавшим от радиационного воздействия», - уточнили в обладминистрации.Напомним, что все социальные выплаты должны быть произведены до 26 января.