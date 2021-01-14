В связи с угрозой распространения коронавируса до 15 февраля продлен запрет на проведение дискотек, танцевальных программ, конкурсов и караоке в заведениях общепита.

В связи с угрозой распространения коронавируса до 15 февраля продлен запрет на проведение дискотек, танцевальных программ, конкурсов и караоке в заведениях общепита.До этой же даты запрещается детям без родителей находиться в торговых , развлекательных центрах, фуд-кортах. По-прежнему приостановлена деятельность детских развлекательных центров и игровых комнат. Кафе и рестораны пока также будут работать в ограниченном режиме до часу ночи и с шести утра.