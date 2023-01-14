Мороз отступил , и вновь можно попутешествовать по старинным улочкам Владимира. Центр города...

Мороз отступил , и вновь можно попутешествовать по старинным улочкам Владимира. Центр города сегодня будет перекрыт в связи с забегом Дедов Морозов до 14 часов. Поэтому выбирайте маршрут. Наш с Татьяной Лысовой пройдет по улице Никитской.За величием Золотых Ворот красота этого здания заметна не сразу. Может быть потому оно и обделено вниманием туристов. Но по праву №1 на Никитской. Бывшее реальное училище. Сегодня - один из корпусов Владимирского госуниверситета.Татьяна Лысова, экскурсовод:- В некоторых источниках пишут, что это было первое здание театра, но это не совсем корректно, потому что основатель актер Иван Лавров прибыл в Владимир в 1848 году. Ему удалось уговорить губернатора Донаурова - создать театр.Оказывается первое здание театра во Владимире было построено у подножия Козлова вала. Это была наспех срубленная изба. А этот- на исторических фото- будет возведен уже позднее, на части срытого Никитского вала.Татьяна Лысова, экскурсовод:- Деревянный , но уже двухэтажный. И внутри- как писали газеты- была оформлена зала по примеру венской оперы. с хорошей аккустикой. оркестровой ямой - 20 человек.На радость владимирской публике театр устраивал премьеры каждую неделю. Актеры даже не успевали учить тексты. И "жались к суфлерской будке" - смеется Татьяна. Так писали газеты. Первый камень в основание нового трехэтажного здания, которое мы знаем сегодня, был заложен в 1907 последним мэром дореволюционного Владимира Николаем Сомовым. Губернский центр благоустраивался, развивалось народное образование. Появилась потребность открыть школу с математическим уклоном. Тогда на деньги меценатов было возведено это не типичное для Владимира здание в стиле модерн. Его основные акценты - 2 входа с полукруглыми фронтонами и контрастное сочетание желтых, красных и синих кирпичей.Татьяна Лысова, экскурсовод:- Построено с размахом. Архитектор- Виноградов. С украшением бюстами Менделеева и Столетова работы Аладьина. И построено за рекордные 120 тыс рублей.Александр Аладьин изготовит также бюст Гоголя. В те годы он занял свое место у входа в здание и простоял, хоть и не в лучшем виде, до 50-х годов. За зданием Реального училища в начале 20 века еще находились остатки Никитского вала и оборонительного рва. На его месте был самый большой во Владимире - трехсотметровый - пруд. Называли его, соответственно, то Никитским, то Театральным. А вот полностью благоустройством этого места занялись к 880 -летию Владимира. Правда спонтанно - даже без проекта.Татьяна Лысова, экскурсовод:- Расположили первые аллейки, а уже фонтан в 2005 году. Несколько раз его ломали.Фонтан- вазу выломали неизвестные. И 7 лет назад его заключили в антивандальный корпус. Убрали в 80-е из сквера и все старые деревянные дома. В одном из них жил знаменитый владимирский художник Дмитрий Рохлин. А вот этот двухэтажный полукаменный, в резных наличниках и сегодня притягивает взгляды. Памятник архитектуры конца 19 века. С более поздней деревянной надстройкой. В табличке на фасаде что-то напутали.Татьяна Лысова, экскурсовод:- Она приписывает этот дом семье Муравьевых. Но чуть выше. А здесь построил в 1896 г Федор Калиничий.Среди великолепных строений на Никитской - и оригинальное красно-кирпичное здание по проекту Сергея Жданова. Вся красота сбоку - четыре мощных полуколонны и белые лепные барельефы. Дореволюционный декор сохранился в первоначальном виде. Сегодня здесь располагается администрация Ленинского района. А в начале 20 века по инициативе городской управы задумывалось как учебное заведение - для приходского начального училища. Только его строительство затянули денежные вопросы.Татьяна Лысова, экскурсовод:- К 1913 году наконец то здание было построено и школа здесь пробыла всего лишь год. В 1914 после начала мировой войны здание отдали под лазарет , здесь разместилось 600 коек для раненых.Во время Великой Отечественной здесь также действовал пункт переливания крови. А в целом здание выполняло роль учебного и административного. Как и это на Никитской , всем знакомая стоматологическая поликлиника.Татьяна Лысова, экскурсовод:- В 1909 году было построено здание земской управы. Вообще земские управы появились в 1866 году и занимались делами местных дорог, школ, больниц.Здание со временем прирастало постройками - типографией, обществом любителей естествознания, кустарным музеем, судьба которого не известна. Меняло свой функционал - от Дома профсоюзов до обкома партии, вот мемориальная доска в честь персека Пономарева. И хоть это здание, кажется, завершает Никитскую, это совсем не так. За ландшафт улицу и сегодня можно считать самой ШИРОКОЙ в городе. В позапрошлом веке это было любимое место горожан - базарное. Каждый год 21 мая сюда приносили икону Боголюбовской Божьей Матери. После крестного хода здесь гуляла Царе-Константиновская ярмарка.Татьяна Лысова, экскурсовод:- Очень примечательная, хоть и небольшая. Гусевская 120 тысяч. Суздальская 60 тысяч. Наша 10 тысяч, но для города была важна.Площадь была и местом массовых развлечений - балаганов, зверинцев. Здесь останавливались передвижные цирки, в том числе известного итальянца-наездника и жонглера Энрике Труцци.Татьяна Лысова, экскурсовод:- Энрике Труце был из цирковой династии . В к 19 века его отец Максимилиан в России организовал бродячий цирк. Энрике был наследником дела.Под конец гастролей на площади под шум и гам проходил международный чемпионат по французской борьбе. Свою силу демонстрировали богатыри из России и Европы.Татьяна Лысова, экскурсовод:- Победил наш борец. Александр Знаменский. Виктор Маор. Чемпион мира 1898 года.Ну а гвоздем программы был конкурс мужской красоты. Причем для дам вход в цирк был бесплатным.Татьяна Лысова, экскурсовод:- Первое место присудили французу Лорану Бокеруа. Он был пожалуй самым именитым гостем. Хотя рыхловат по нынешнему времени. Кроме того, на чемпионате был и владимирец Болтушкин, даже победил Бокеруа.Рынок в сквере у Никитской церкви был популярен и в Великую Отечественную. Здесь торговали углем. Среди примет 50-х - скульптура дискобола, заправочная автостанция и бюст Гоголю, тот самый.Татьяна Лысова, экскурсовод:- Рядом с Гоголем по описанию писателя Зрелова находился голубой чапок. Привлекающий всех пьяниц города. И как он писал, Гоголь грустно взирал на это зрелище. А в 80-х он вообще исчез и нашли его только в 2002 на Никитской - 9 лаборатории судебной экспертизы.В наше время бюсту писателя определили место в самом центре Никитского бульвара. Символы улицы и эти кирпичные дома на бывшей Первомайской. Сегодня они выбиваются из общей картины. А в прошлом считались элитными - с центральным отоплением , водопроводом и канализацией. Строились для руководящего состава химического завода. Есть на Никитской и свой кинематографический уголок. Дворик у старинного дома 19-а.Татьяна Лысова, экскурсовод:- В 1968 году снимали фильм Иван Макарович о мальчике в военные годы, кормильце для своих сестер.В фильм, снятый Белорусской киностудией, также попали Водонапорная башня и цеха ВТЗ - тракторного завода. В 1970 - м "Иван Макарович" получил приз 22 Международного кинофестиваля детских фильмов в Венеции. Но режиссер Игорь Добролюбов не смог на него попасть - заразился холерой. В итоге Гран-при присудили без него и награду в 20 тысяч долларов забрала не съемочная группа, а Госкино. Загадкой сегодня остается то, откуда съемочной группе из Белоруссии удалось прознать про скромный владимирский дворик. Правда в интервью газете "Призыв" режиссер признавался - "город Владимир понравился тем, что здесь увидел неподдельный зимний пейзаж". Он и сегодня на Никитской такой же.Татьяна Воронцова. Андрей Синягин Вести- Владимир.