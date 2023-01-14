В ближайшие сутки во Владимирской области ожидается пасмурная погода, без осадков. Атмосферное...

В ближайшие сутки во Владимирской области ожидается пасмурная погода, без осадков.Атмосферное давление будет меняться от 753 до 755 мм ртутного столба. Влажность воздуха 86%.Ветер южный 5 м/с.Температура воздуха повысится до -4°C, ночью столбик термометра опустится до -6°C15 января почитается память святителя Сильвестра Римского и преподобного Сильвестра Печерского. В прежние времена в этот день был Куриный праздник. 15 января чистили курятники и окуривали их смолою с девясилом. Синие вечерние облака в этот день предвещали перемену погоды.