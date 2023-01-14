Зарегистрировать ребёнка по месту жительства теперь можно онлайн. Зарегистрировать ребёнка по...

Зарегистрировать ребёнка по месту жительства теперь можно онлайн.Зарегистрировать ребёнка по месту жительства стало гораздо проще. Подать заявку родители теперь могут через Госуслуги. Прописку для детей оформили онлайн уже 6 тысяч семей по всей России. А первым ребёнком, получившим такую регистрацию, стала малышка Полина из Тюмени. С помощью сервиса её мама смогла сделать это, находясь ещё в роддоме.Раньше оформить прописку ребёнку можно было только в МФЦ, паспортном столе или МВД. Теперь посещать ведомство не нужно, свидетельство о регистрации пришлют в личный кабинет. Его можно распечатать и использовать для получения госуслуг: записать ребёнка в детский сад, школу и поликлинику, оформить льготы и пособия.Прописать ребёнка получится только по месту жительства одного из родителей. Он и направляет заявление.Для заявления нужны:паспорта обоих родителейсвидетельство о рождении ребёнка или реквизиты актовой записиМВД рассмотрит заявление в течение 6 рабочих дней, а электронное свидетельство придёт в личный кабинет.По желанию бумажный вариант можно получить в МВД.Фото pxfuel.com