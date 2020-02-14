14.02.2020

2020-02-14 20:40:03

ДРУГИЕ НОВОСТИ, достойные внимания 14 февраля 2020

Выбор редакции - компас в море новостей!

НАШЕЛ УПРАВУ Водитель отсудил 75 тысяч рублей за пострадавшую от выбоины на дороге машину https://vladtv.ru/news_carpets/107021/

АВТОБУС ДАЛЬШЕ НЕ ИДЕТ Во Владимирской области отменят несколько автобусных маршрутов https://vladtv.ru/society/106985/

ЧТОБ НЕ ГОРЕЛИ, ЯСНО Владимирские автобусы прошли проверку на аварийность в ГБДД https://vladtv.ru/society/107004/

РУЛЕТКА - СТОП Во Владимире будут судить преступную группу, создавшую сеть подпольных казино https://vladtv.ru/society/107019/

"УШАСТЫЙ", НА СТАРТ! Во Владимирской области пройдут гонки на ретро-машинах https://vladtv.ru/sports/107015/