Ролики с фотографиями влюбленных владимирцев сегодня показывают на больших уличных видеоэкранах.

Сегодня, 14 февраля, в условный День всех влюбленных, жители города Владимира, которые женились уже давно, недавно или пока в процессе ухаживания, участвуют в городском флэшмобе «Люблю во Владимире».Для участия достаточно было прислать сегодня до полудня свои фотографии в группу мэрии в сети ВКонтакте с хештегом #ЛюблюВоВладимире. Идею флэшмоба подхватили семейные и еще не семейные пары разного возраста. Ролики с фотографиями влюбленных владимирцев сегодня показывают на больших уличных видеоэкранах и на мониторах в автобусах и троллейбусах по всему городуФото:Pixabay