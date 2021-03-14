С начала пандемии в Костромской области Covid-19 заболело 18940 человек. Врачам удалось поставить на ноги 16760 пациентов. В стационарах лежит 352 жителя, из них 208 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 1610 заболевших.

Как сообщает пресс-служба правительства Костромской области, за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 37 новых случаев заражения Covid-19. Вылечились от недуга – 78 пациентов.Несмотря на усилия врачей, не удалось спасти мужчину 62 лет с диагнозом COVID-19, сопровождавшимся тяжелым сердечно-сосудистым заболеванием, и двух женщин 72 и 79 лет, у которых заболевание коронавирусной инфекцией проходило на фоне тяжелых хронических заболеваний сердечно-сосудистой и эндокринной систем.Согласно статистике, положительный тест на коронавирус пришёл 20 костромичам. Шесть инфицированных прибавилось в Костромском районе, четыре - в Нерехтском. По одному новому пациенту с ковидом выявлено в Галиче, Буе, Мантурово, Вохме, Шарье, Октябрьском и Кадыйском районах.С начала пандемии в Костромской области Covid-19 заболело 18940 человек. Врачам удалось поставить на ноги 16760 пациентов. В стационарах лежит 352 жителя, из них 208 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 1610 заболевших.