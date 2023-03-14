Во Владимирской области эксгумировали умершего в больнице мальчика, чтобы выяснить степень...

Во Владимирской области эксгумировали умершего в больнице мальчика, чтобы выяснить степень виновности врачей.Следователи выясняют обстоятельства гибели маленького пациента областной детской клинической больницы. Его мать - жительница Юрьева-Польского уверена: к смерти привела череда врачебных ошибок. Сегодня женщина передала обращение руководителю Следственного комитета России. А что говорят в региональном Минздраве? Все подробности- у Никиты Тарбеева.Похороны своего сына Лидии Малыгиной пришлось пережить дважды. В октябре прошлого года и в марте этого. Решение об эксгумации тела пятилетнего Тимофея стало самым тяжелым в её жизни.Лидия Малыгина, мама Тимофея:- Мы решились на это только для того, чтобы доказать, что у ребенка не было воспаления лёгких.Мальчик скончался в областной детской клинической больнице девятнадцатого октября. Родителям объявили, что причина смерти - поражение почек на фоне бактериальной инфекции. Мама ребенка заявляет, его гибель - следствие череды врачебных ошибок.Лидия Малыгина, мама Тимофея:- Ночью я привезла ребенка сюда, в поликлинику, где нам дали направление на госпитализацию в город Владимир. И отсюда нас увезли.По словам Лидии, Тимофея, прибывшего на скорой с подозрением на аппендицит, дежурный врач ОДКБ, отправил обратно в Юрьев-Польский. Следующим вечером им пришлось опять обратиться в местную ЦРБ - и мальчика с мамой вновь доставили во Владимир, на сей раз с диагнозом "перитонит". Через несколько часов после повторного прибытия в областную больницу, ребенок умер в реанимации.Лидия Малыгина, мама Тимофея:- Я присутствовала на вскрытии повторном и у ребенка не было почек. Все органы были здоровые. Судмедэксперт он просто развел руками.))Впрочем, версия чёрных трансплантологов убедительной не выглядит, особенно учитывая диагноз ребенка. В региональном управлении Следкома эти домыслы официально опровергли.Мария Серова, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Владимирской области:- Информация об отсутствии почек у малолетнего, эксгумация которого произведена по настоянию его матери, не соответствует действительности. В целях установления причины смерти ребенка назначена комиссионная судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет дана юридическая оценка действиям медицинского персонала.Отреагировал на ситуацию и областной министр здравоохранения. Артём Осипов встретился с мамой Тимофея и опубликовал обращение к ней на официальной странице регионального Минздрава."Лидия Викторовна, я прошу прощения, что мы не сохранили жизнь Вашему ребенку, что, быть может, не было того напряжения в работе медиков, чтобы распознать эту непростую клиническую ситуацию. Ребенок не оставался ни одного дня без помощи и внимания. У ребенка развивалась та болезнь, которая установлена как причина смерти. Но болезнь развивалась нестандартно, под «маской» боли в животе".Артём Осипов, министр здравоохранения Владимирской области:- Лидия Малыгина извинениями от медиков не удовлетворилась и отправилась на приём к руководителю Следственного комитета России. Тот поручил региональному управлению ведомства повторно предоставить ему доклад о ходе расследования.- Я хочу добиться справедливости и узнать, отчего у меня умер ребенок. Я хочу правду узнать...Уголовное дело возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности". Никита Тарбеев, Андрей Синягин, Вести Владимир.