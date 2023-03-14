Золотые ворота во Владимире останутся без подсветки до окончания реставрации. Кто отвечает за...

Золотые ворота во Владимире останутся без подсветки до окончания реставрации.Кто отвечает за подсветку памятника, который называют гордостью Владимира? Уже почти год Золотые ворота подсвечены лишь наполовину. С чем связано погружение во мрак?- выясняла Вера Куликова.Золотые ворота-символ Владимира ночью погружается во тьму. Вот уже почти год святыня Владимиро-Суздальской Руси остается без подсветки. Того и гляди, кто-нибудь врежется в памятник. Тем более, такие случаи уже были... Движение транспорта здесь интенсивное.Екатерина Гуцаленко, жительница г. Владимира:- Заботиться безусловно нужно и это задачи и городской, и областной администрации, и заботиться я думаю нужно не только о символах нашего города, но и о гражданах нашего города да?! О жителях, которые здесь живут, ходят, дети,например, учатся. Моя дочь, например, учится в первой школе. Они же это все видят! И я думаю, что надо относиться с заботой и уважением в первую очередь к людям! И к себе.Надежда Рамазанова, жительница г. Владимира:- Ну это исторический памятник, конечно, должны обращать внимание.Золотые ворота Владимира, возведенные в 1164-ом, при князе Андрее Боголюбском, памятник архитектуры федерального значения. Уникальное оборонительное сооружение было и парадным въездом в древнюю столицу. Состояние Золотых ворот- а они входят в список всемирного наследия ЮНЕСКО- давно тревожит владимирцев. Его они называют удручающим. Когда же засияют Золотые ворота? Что с подсветкой? И ждать ли её восстановления? Этот вопрос "Вести" адресовали в музей -заповедник. Уникальный объект - на его балансе. В музее поясняют: подсветка Золотых - сфера ответственности города. В мэрии, в свою очередь, надеются, что сияние- во всех смыслах- символу Владимира- подарит реставрация. Сам город "вернуть из сумрака" не в состоянии. В том числе - по закону.Александр Карпилович, начальник управления по связям с общественностью и СМИ администрации г. Владимира:Проект реставрации получил положительную экспертизу, и в составе этого проекта как раз и восстановление подсветки Золотых ворот будет рано или поздно осуществлен. На сегодня за уличное освещение в городе отвечает скромное муниципальное предприятие МКУ "Благоустройство". И, конечно, при всем уважение к моим уважаемым коллегам, они не в состоянии осуществить вот такую серьезную работу.Сейчас для такого вида работ на памятниках лицензия обязательна. У "Благоустройства" ее нет. Архитектурно-художественную подсветку должны делать профессионалы. Средства на реставрацию Золотых ворот выделило Министерство культуры. Сейчас идут торги. Заявленная сумма - 139 миллионов рублей. Подсветка может появится лишь после завершения восстановительных работ.Вера Куликова, Александр Чунаев Вести Владимир.