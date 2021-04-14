Военнослужащий целый день бил руками и ногами солдата за неисполнение его поручений и ненадлежащее наведение порядка в расположении подразделения.

Сержант Александр Зубарев из в/ч 49719-3, дислоцирующейся во Владимире, оштрафован на 30 тысяч рублей за избиение срочника. Об этом гласит приговор Владимирского гарнизонного военного суда.Контрактник признан виновным в превышении должностных полномочий. Военнослужащий целый день бил руками и ногами солдата за неисполнение его поручений и ненадлежащее наведение порядка в расположении подразделения.Напомним, что вчера мы о том, что другой военнослужащий ВС РФ - майор, начальник медчасти в Муроме - оштрафован на 1 млн рублей за вымогательство взятки у солдата.