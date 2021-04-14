Сотрудники направлений по контролю за оборотом наркотиков и ПДН проводят тематические встречи в учебных заведениях.

Сотрудники полиции в рамках операции «Дети России – 2021» продолжают проводить тематические встречи со школьниками и студентами Владимирской области.В Гороховце полицейские побеседовали на тему профилактики немедицинского потребления наркотиков, опасности пропаганды радикальных идей среди молодежи и ответственности, предусмотренной за противоправные действия в данных сферах с учениками местных учебных заведений и социально-реабилитационного центра.Темы вызвали у ребят живой интерес. Подростки задавали вопросы, касающиеся ответственности за распространение в социальных сетях информации, направленной на возбуждение ненависти или вражды, а также алгоритме действий в случае, если узнали о каких-либо противоправных деяниях.К акции присоединились жители Александровского и Ковровского районов.Сотрудники направлений ОНК и ПДН совместно с представителями местной администрации организовали встречи в учебных заведениях. С учениками провели беседы и продемонстрировали фильмы, призвав ответственного относиться к своему здоровью. Также с ребятами провели интеллектуальные игры и тематические квесты, в очередной раз напомнив о вреде потребления наркотических средств и правилах оказания первой медицинской помощи.