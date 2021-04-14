Спасатели при помощи гидравлического инструмента деблокировали пострадавшего.

Во вторник, 13 апреля, около 18:00 в поисково-спасательный отряд Коврова поступило сообщение о ДТП. Об этом в своем паблике сообщил Михаил Быков.На 265 км федеральной трассы М-7 большегруз столкнулся с машиной дорожной службы. В результате ДТП мужчине за рулем фуры зажало ноги. Спасатели при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали пострадавшего. Его передали бригаде скорой медицинской помощи.