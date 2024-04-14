Владимирских школьников приглашают на «Урок цифры» по квантовым технологиям До 30 апреля 2024 года...

Владимирских школьников приглашают на «Урок цифры» по квантовым технологиямДо 30 апреля 2024 года в российских школах будет проходит «Урок цифры» по теме «Путешествие в микровселенную»: квантовые вычисления и медицина будущего». Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Владимирской области.Учащиеся школ Владимирской области также могут принять участие в проекте.Новый «Урок Цифры» простым языком расскажет о квантовых технологиях и передовых научных разработках и областях их применения в биомедицине и смежных областях науки. Проект также поможет ребятам сориентироваться в профессиях будущего в квантовой сфере.Для «Путешествия в микровселенную» подготовлены видеоролик и игровые тренажёры, рассчитанные на три категории учащихся:школьников младших, средних и старших классовРебята смогут сравнить принципы работы обычных и квантовых компьютеров, проведут сборку фрагмента молекулы ДНК с применением квантового компьютера, примерив на себя роль генетика.Присоединиться к уроку школьники могут в индивидуальном порядке – на сайте проектаФото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений