Владимирских школьников приглашают на «Урок цифры» по квантовым технологиям
До 30 апреля 2024 года...
Владимирских школьников приглашают на «Урок цифры» по квантовым технологиям
До 30 апреля 2024 года в российских школах будет проходит «Урок цифры» по теме «Путешествие в микровселенную»: квантовые вычисления и медицина будущего». Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Владимирской области.
Учащиеся школ Владимирской области также могут принять участие в проекте.
Новый «Урок Цифры» простым языком расскажет о квантовых технологиях и передовых научных разработках и областях их применения в биомедицине и смежных областях науки. Проект также поможет ребятам сориентироваться в профессиях будущего в квантовой сфере.
Для «Путешествия в микровселенную» подготовлены видеоролик и игровые тренажёры, рассчитанные на три категории учащихся:
школьников младших, средних и старших классов
Ребята смогут сравнить принципы работы обычных и квантовых компьютеров, проведут сборку фрагмента молекулы ДНК с применением квантового компьютера, примерив на себя роль генетика.
Присоединиться к уроку школьники могут в индивидуальном порядке – на сайте проекта
Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений