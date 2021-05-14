14.05.2021

2021-05-14 16:05:04

Сегодня итоговый выпуск Вестей выйдет раньше: в 20.45

В связи с премьером в 21:00 захватывающей музыкальной игры В каждом выпуске проекта участник пытается распознать, кто из игроков на сцене действительно умеет петь, а кто лишь гениально притворяется, надеясь сорвать банк.



Звёзды шоу-бизнеса – Филипп Киркоров, Андрей Малахов, Валерий Меладзе, Сергей Лазарев, Глюкоза, Ольга Шелест, Николай Фоменко, Лариса Долина, Дмитрий Губерниев, Диана Арбенина, Лариса Рубальская, Алексей Чумаков, Анна Седокова, ST, Тимур Родригез, Ани Лорак, Максим Леонидов, Сергей Мазаев, Аглая Шиловская и JONY – помогут участнику разоблачить лжевокалистов и выиграть 1 миллион рублей. Ведущий вокально-детективного шоу «Я вижу твой голос» – Владимир Маркони.



По правилам шоу в каждом выпуске участник и его звёздная команда знакомятся с шестью героями. Тренер по фигурному катанию, свадебный регистратор, таксист, баскетболист, фермер, воспитательница, егерь, акробат, пекарь, бухгалтер или сбежавшая невеста: кто из них настоящий вокалист, а кто обманщик – это и предстоит решить участникам.



Задача таинственных незнакомцев –

хранить молчание до самого финала, так что звёздам придётся призвать на помощь

свой богатый музыкальный опыт и шестое чувство. Ставки высоки: если лжевокалист

дойдёт до конца, то солидный денежный приз достанется ему, а если финалист

окажется настоящим певцом, то разбогатеет участник. В случае неверного решения

он упустит миллион, а звёздный советник исполнит свой хит в дуэте с человеком

без слуха и голоса.