45-летняя жительница Коврова накопила долг в пользу ребенка в размере более 240 тысяч рублей. После...

45-летняя жительница Коврова накопила долг в пользу ребенка в размере более 240 тысяч рублей. После развода ребёнок остался с отцом, а мать должна была ежемесячно выплачивать алименты в размере ¼ от заработной платы и иных доходов.При этом, в собственности женщины судебные приставы обнаружили легковой автомобиль «GEELY MK-CROSS» 2012 года выпуска. Судебным приставом – исполнителем был составлен акт описи и ареста имущества, была произведена оценка транспортного средства. Когда автомобиль был готов к выставлению на торги, женщина решила погасить задолженность.Долг перед взыскателем погашен в полном объеме.Фото: pixabay.com