Долги однофамильца требуют с другого. Во Владимирской области участились случаи, когда со счетов гражданина списывают задолженности полной тезки. Почему происходит такая ситуация? Как быть

Долги однофамильца требуют с другого. Во Владимирской области участились случаи, когда со счетов гражданина списывают задолженности полной тезки. Почему происходит такая ситуация? Как быть в этом случае пострадавшему из-за неплательщика однофамильцу? И как сами приставы проводят работу с должниками? На эту тему поговорим с представителем регионального управления службы судебных приставов Марией Данько. Мария Владимировна, здравствуйте