Здравоохранение региона от проблем не излечилось. Прокуратура области с начала года фиксирует многочисленные нарушения в лекарственном обеспечении льготников, причём на всех этапах: от

Здравоохранение региона от проблем не излечилось. Прокуратура области с начала года фиксирует многочисленные нарушения в лекарственном обеспечении льготников, причём на всех этапах: от формирования количества льготополучателей до отпуска медикаментов в аптечной сети. В надзорном ведомстве отмечают, что, например, в феврале, при выписке рецептов, врачи не проконтролировали остаток медикаментов в аптечной сети. Это привело к необоснованному