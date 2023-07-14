Синоптики проинформировали жителей Владимирской области о температурном скачке. В воскресенье (16...

Синоптики проинформировали жителей Владимирской области о температурном скачке.В воскресенье (16 июля) во Владимирской области ожидается потепление до 23°C. Давление будет в норме, геомагнитное поле спокойное.А с понедельника (17 июля) в регионе ожидается температурный скачок до 25-27°C, как и во многих соседних областях.Об этом сообщают специалисты Гидрометцентра России, а также научный руководитель - Роман Вильфанд в своём интервью «ТАСС».По его словам, в начале следующей недели ожидается температура до 27–29 градусов тепла, однако есть вероятность нового похолодания уже в середине недели (к 20 июля).Что касается воскресенья (16 июля), то погода будет близка к климатической норме. Во Владимирской области будет преимущественно без осадков, облачно.Лишь в некоторых городах — местами дождь. Прогнозируемый ветер — северный, 3 метра в секунду, давление — 748 мм рт ст.Фото: pxfuel.com