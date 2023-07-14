Пострадал 55-летний мужчина, который получил ожоги и был госпитализирован.

На пожаре на Нижней Дуброве спасатели не смогли подъехать к многоквартирному дому. Историю с вопиющим нарушением рассказали в пресс-службе ГУ МЧС.Инцидент произошёл 13 июля. Одна из машин перегородила спецтехнике въезд на придомовую территорию.В 19-30 на пульт дежурного поступило сообщение о возгорании. На место прибыли 6 пожарных машин и 17 человек личного состава. Однако заехать во двор смогла лишь одна цистерна. Проезд автолестнице и другим автоцистернам перегородили автомобили жильцов. Из-за этого эвакуация людей при помощи лестницы стала невозможной.Между тем из окна второго этажа валил чёрный дым. Спасатели проникли в дом и потушили огонь на площади в 40 квадратных метров. Пострадал 55-летний мужчина, который получил ожоги и был госпитализирован. Из дома вывели 35 человек (5 детей). Предварительная причина ЧП – неисправность газового оборудования.На этот раз обошлось без жертв, но в будущем заблокированная придомовая территория может стать причиной трагедии. Напоминаем владимирцам, что штраф за подобное правонарушение составляет от 5 до 400 тысяч рублей. А при худшем раскладе можно стать фигурантом уголовного дела.