Ковровские спасатели извлекли из-за отопительной батареи кошку Удалось спасти без применения...

Ковровские спасатели извлекли из-за отопительной батареи кошкуУдалось спасти без применения инструментов.На момент прибытия дежурной смены, хвостатая уже не мяукала, а покорно ждала. О пушистой пострадавшей сообщила девушка, которая заметила кошку в подъезде. Спасатели были удивлены как животное залезло в такое место - при излечении пришлось быть крайне осторожными. Но все закончилось хорошо.В конце кошка поблагодарила своих спасителей.- Мяу!- Мяу, да...