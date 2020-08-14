Это дало им легальный статус и устранило возможные проблемы с налоговой инспекцией.

Это дало им легальный статус и устранило возможные проблемы с налоговой инспекцией.Таковы первые результаты введения в регионе с 1 июля специального налогового режима «Налог на профессиональный доход», сообщила пресс-служба ведомства.Налог на профессиональный доход — это не дополнительный налог, а новый специальный налоговый режим. Переход на него осуществляется добровольно. У тех налогоплательщиков, которые не перейдут на этот налоговый режим, остается обязанность платить налоги с учетом других систем налогообложения, которые они применяют в обычном порядке.Физические лица и индивидуальные предприниматели, которые переходят на новый специальный налоговый режим (самозанятые), могут платить с доходов от самостоятельной деятельности только налог по льготной ставке — 4 или 6%.