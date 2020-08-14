Начните субботу ярко и со вкусом. Не пропустите завтра, 8 августа, в 8 утра субботний выпуск с Татьяной Воронцовой.

Начните субботу ярко и со вкусом. Не пропустите завтра, 15 августа, в 8 утра субботний выпуск с Татьяной Воронцовой.- А что в ульях кроме мёда? Побываем в гостях у пчёл на домашней пасеке.- Когда окончилось "Кино". Вспоминаем Виктора Цоя спустя 30 лет после гибели музыканта.- Проволочный креатив. Как металлическая нить в руках мастера превращается в цветы и насекомые?- Школьная форма может быть нескучной. Взгляд владимирского дизайнера на моду за партой.- И изучаем "балет улиц". Выходим на детальную тренировку с брейк-дансерами.